Lausanne: Le petit mot doux des TL pour la Saint-Valentin

«On trouve sympa de montrer qu’on tient à notre clientèle. On s’inscrit dans l’espace public et la vie sociale des Lausannois et on a la volonté de participer à la vie de l’agglomération», explique Martial Messeiller, porte-parole des Transports publics lausannois. En ce jour de Saint-Valentin, les bus de la capitale vaudoise affichent donc un message en clin d’œil aux amoureux.