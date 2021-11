Hockey sur glace – Le petit «Rappi», c’est fini!

La formation dirigée par le Suédois Stefan Hedlund, qui n’avait plus perdu depuis le 23 octobre à la… Tissot Arena, a remporté son septième succès d’affilée et ce n’est pas un hasard. Si, paraît-il, tout le monde travaille « comme des malades » à l’entraînement, sur la glace on patine aussi comme des fous. Mais Roman Cervenka et ses coéquipiers ne font pas n ’ importe quoi sur la glace. Chacun connaît son rôle par c œ ur. C’est d’ailleurs au terme d’une action rondement bien menée, répétée durant la semaine, que le visiteur a ouvert le score, en exploitant à merveille un power play après cinq minutes de jeu.