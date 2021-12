Accident de téléphérique : Le petit rescapé du drame de Stresa de retour en Italie

L’unique survivant du terrible accident survenu en mai près du lac Majeur, au cœur d'une dispute familiale concernant sa garde, est de nouveau chez ses grands-parents.

Eitan, 6 ans, est le seul rescapé d’un accident de téléphérique ayant fait au total 14 morts, dont ses parents et son petit frère.

Vendredi soir, le petit Eitan, sa tante ainsi qu’une partie de la famille se sont posés en Italie à bord d‘un avion en provenance de Tel-Aviv (Israël). Le 23 mai dernier, ce petit garçon avait été le seul survivant de l’accident du téléphérique du Mottarone près de Stresa au nord de l’Italie. Quatorze personnes avaient trouvé la mort dans ce drame. Le petit, âgé aujourd’hui de 6 ans, avait ainsi perdu ses parents, ses arrière-grands-parents paternels et son frère alors âgé de 2 ans.

Comme toute la famille, il est citoyen israélien, mais vivait depuis son plus jeune âge avec ses grands-parents près de Pavie (I). L’orphelin devait-il retourner en Israël, comme le demandait sa famille maternelle, ou rester en Italie où vit une tante paternelle? Un tribunal a tranché en faveur de cette dernière. Mais la famille du côté de la mère n’a pas accepté cette décision. Le 11 septembre, le grand-père est venu chercher le petit Eitan sous prétexte de lui acheter des jouets. Au lieu de cela, il a emmené le garçonnet à Lugano pour s’envoler vers Tel-Aviv. Et là, l’affaire a pris un tour émotionnel, la bataille devenant non seulement judiciaire mais aussi émotionnelle.