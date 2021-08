Avenches (VD) : Le «petit» Rock Oz’Arènes a cartonné

Organisé sur la place du Casino d’Avenches, les 13 et 14 août 2021, Rock Oz a attiré la foule avec une programmation 100% suisse.

Rock Oz’Arènes, rebaptisé Rock Oz en 2021, a vécu une édition – en format réduit en raison de la pandémie – de toute beauté. «Sous un magnifique soleil et avec des températures estivales, on a accueilli 2000 festivaliers, ou plutôt 2000 sourires. Les gens étaient tellement heureux de se retrouver dans un événement! C’était incroyable. On est remonté à bloc pour préparer la belle et grosse édition de nos 30 ans en 2022», a confié Olivier Magnin, nouveau président du festival.

Côté artistique, l’affiche 100% suisse (Alf Pastix, Seriously Serious, Joya Marleen, TicTacTec, Phanee de Pool, Black Sea Dahu, Mama Jefferson, The JB et Philip Morax) a tenu ses promesses. Coup de cœur pour la Saint-Galloise Joya Marleen, 18 ans, qui a fait honneur à son rang de révélation et perle pop. Découverte, le Fribourgeois Alf Pastix s’est imposé comme un artiste à suivre.