Animation : Le petit Sioux Yakari bientôt dans les cinémas alémaniques

Après avoir séduit le public francophone, le petit indien imaginé par le dessinateur romand Derib se lance à l’assaut des salles obscures outre-Sarine dès le 15 octobre.

Un retour à l’origine

Les Allemands ont d’ailleurs joué un rôle prépondérant dans le montage financier du film, dont la création a duré 10 ans. Ils ont financé un quart des 8,6 millions de francs que le film a coûté dans une coproduction avec la Belgique et la France. Liés à cet engouement, près de 40 à 50 produits dérivés, dont une comédie musicale et un spectacle équestre, ont été conçus pour le public germanophone.

Studio spécialisé dans la BD au cinéma

Le film a été tourné par Belvision, un studio spécialisé dans la BD au cinéma, lié aux éditions Lombard, et créé par le fondateur du journal Tintin. On lui doit les premiers Lucky Luke ou même l’adaptation des Schtroumpfs au grand écran.

«Pour les dessins animés, on recevait les scénarios avec Job et on donnait notre aval ou pas.» C’est dans ce cadre-là que Derib rencontre Xavier Giacometti, le réalisateur du film. La collaboration va se poursuivre, car il va prendre le relais de Job comme scénariste pour les prochains albums.

A 75 ans, Derib de son vrai nom Claude de Ribaupierre, a publié plus de 90 albums. Il vit avec son épouse Dominique, elle aussi dessinatrice et coloriste de Yakari depuis près de 40 ans. Le couple réside dans la maison construite au début du 20e siècle par le père de Derib, le peintre François de Ribaupierre, à La Tour-de-Peilz (VD).

Un livre avec Claude Nicollier

Derib n’est pas en train de travailler sur le 42e album de Yakari – mais sur un 3e livre consacré au Valais. Après la vache d’Hérens et la Patrouille des glaciers, il a choisi la Dent blanche et son ascension comme fil rouge.

Derib travaille également avec l’astronaute Claude Nicollier – son ami depuis l’âge de quatre ans – à un livre qui reviendra sur leurs parcours: «A dix ans, Claude Nicollier voulait devenir pilote d’avion et moi dessinateur de BD. On lisait ensemble Spirou et on a joué à Tintin et Spirou. On est devenu ce qu’on est devenu un petit peu grâce à la bande dessinée», glisse Derib en souriant.