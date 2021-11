Mexique : Le petit tatoueur aux mains d’argent

Brandon n’a que 11 ans mais il a déjà fait une trentaine de tatouages.

Les aiguilles n’attendent pas le nombre des années: Brandon Burgos, onze ans à peine, a déjà signé une trentaine de tatouages sur des gros bras adultes avec ses petites mains d’argent, agiles et légères. Equipé de gants latex, l’écolier en fin d’école primaire passe son temps libre dans l’atelier de son père tatoueur à Puebla, la première ville coloniale fondée par les Espagnols dans le centre du Mexique, également connue pour la qualité de sa gastronomie. L’enfant rêve d’être marin ou bien si ce n’est pas possible «tatoueur», affirme-t-il à un correspondant de l’AFP.

Des bonnes notes pour un tatouage

Après son père, ce fut le tour des oncles et des amis. «Il y a de plus en plus de gens qui veulent que je les tatoue. Ils me font confiance et je les remercie», raconte Brandon. Le gamin a même déjà été invité à une exposition à Tepito, le quartier le plus chaud de la capitale Mexico où sévit un gang dont les leaders arborent des tatouages comme signes distinctifs, ont raconté certains médias il y a quelques années.