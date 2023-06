Le pétrole d’un navire abandonné près du Yémen va être transféré

Transformé en terminal flottant de stockage et de déchargement, le «FSO Safer» est ancré depuis 2015 au large du port de Hodeida, dans l’ouest du Yémen.

Le «FSO Safer», vieux de 47 ans, transformé en terminal flottant de stockage et de déchargement, est ancré sans aucun entretien, depuis 2015, au large du port stratégique de Hodeida, dans l’ouest du pays dévasté par la guerre. Une équipe d’experts est montée à bord, fin mai, pour inspecter le bateau et préparer le transvasement de l’équivalent de plus d’un million de barils de pétrole vers un navire-citerne acheté par l’ONU, le «Nautica».