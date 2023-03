Londres : Le pétrole en forte baisse, inquiété par SVB et la Russie

Getty Images via AFP

Vers 13 h 05 GMT (14 h 05 en Suisse), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai perdait 4,60%, à 78,97 dollars, repassant sous le cap de 79 dollars pour la première fois, depuis début janvier. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en avril, cédait 5,02%, à 72,84 dollars. Après avoir débuté la séance dans le vert, les cours du pétrole se sont repliés dans le sillage des Bourses mondiales et du dollar, les investisseurs étant inquiets de la situation de Silicon Valley Bank (SVB). La faillite de cette banque californienne a forcé les autorités américaines à annoncer des mesures pour protéger les dépôts , afin d’éviter un phénomène de panique sur le marché.

«Les marchés digèrent encore la nouvelle et craignent toujours un phénomène de propagation», note James Harte, analyste chez TickMill. Le pétrole souffre quand les investisseurs craignent pour la croissance mondiale et privilégient les valeurs refuges.

Exportations russes

Par ailleurs, «la Russie continue ses exportations vers de nombreux pays, ce qui augmente l’offre sur le marché», remarque Walid Koudmani, analyste chez XTB. Selon des données compilées par Bloomberg, la Russie continue d’exporter par mer autant de pétrole qu’avant les sanctions occidentales, et son annonce d’une diminution volontaire de sa production ne se reflète pas non plus dans les mouvements de navires exportateurs.