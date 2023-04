Economie: Le prix du pétrole s’envole

«Cette fois, ça a été la gifle»

Ces coupes montrent que l’Opep+ fera tout pour «défendre un prix plancher bien supérieur à 80 dollars le baril», dit-il, sans se soucier des critiques des Etats-Unis et autres pays consommateurs, inquiets de l’inflation galopante. Sous l’effet de la crise bancaire, les cours du brut sont en effet tombés en mars au plus bas en plus d’un an, «un niveau inacceptable pour les membres de l’Opep+», explique Ibrahim al-Ghitani, expert du marché pétrolier, basé aux Emirats.