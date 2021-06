Bourse : Le pétrole termine au plus haut depuis octobre 2018 à New York

Plombé il y a un peu plus d’une année par la crise du coronavirus, le prix de l’or noir atteint désormais des sommets. Mercredi, le baril s’échangeait à 68,83 dollars.

Le prix du baril de pétrole coté à New York a terminé mercredi à son plus haut niveau depuis octobre 2018, soutenu par une décision de l’Opep+ et la perspective d’un regain de demande d’or noir dans le monde.