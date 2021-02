Hydrocarbures : Le pétrolier Shell met le cap sur les énergies vertes

Le groupe, qui comme l’ensemble du secteur fait face à d’énormes bouleversements, a dévoilé son plan pour devenir neutre en carbone d’ici 2050. Il va baisser sa production de pétrole.

Technologie pour capturer le carbone

Pic pétrolier

Il n’abandonne pas, loin de là, la production de pétrole et de gaz, d’où il tire la grande majorité de ses revenus et qui doit lui permettre de financer sa transition énergétique. Shell compte investir entre 8 et 9 milliards de dollars par an dans le gaz et les produits chimiques. Surtout, il entend par ailleurs investir encore 8 milliards de dollars par an dans l’exploration et la production d’hydrocarbures. Mais il va réduire sa dépendance aux énergies fossiles et prévoit une baisse de 1 à 2% de sa production de pétrole chaque année, ce qui doit continuer à lui permettre de dégager de la trésorerie au cours des années 2030.