Tourisme : Le peu de restrictions Covid aimante les skieurs étrangers

L’affluence de touristes étrangers réjouit les stations de ski suisses. Elles profitent des restrictions imposées dans les pays voisins.

Une bonne partie des stations semblent faire le plein de skieurs et de touristes. 20min/Sandro Spaeth

C’est, paraît-il, flagrant sur les parkings dans les stations alémaniques: on y voit de nombreuses voitures immatriculées en Allemagne ou en Autriche, selon Klaus Nussbaumer, patron des remontées mécaniques du Pizol (GL) interrogé par SRF. En effet, de plus en plus d’amateurs de ski des pays voisins sont attirés par les domaines skiables suisses en cette période de pandémie.

La raison? En Suisse, il n’est pas nécessaire d’avoir un certificat pour prendre une télécabine et s’adonner aux joies des sports d’hiver, comme c’est souvent le cas chez nos voisins. Le port du masque est obligatoire dans les télécabines et la 2G (accès aux seules personnes vaccinées ou guéries) est valable dans les restaurants. Les terrasses sont aussi accessibles sans certificat. Autant de points qui rendent notre pays plus qu’attrayant pour passer quelques heures sur les pistes. Cela attire beaucoup de monde, confirme Markus Berger, porte-parole de Suisse Tourisme.

Cinq fois plus de clients des pays voisins

Du coup, avec le beau temps qui a régné en maître sur les stations suisse ce week-end, le domaine skiable Adelboden-Lenk, dans les Alpes bernoises, a accueilli plus de 25’000 personnes samedi. Soit autant que les journées de grande affluence avant le coronavirus, selon «20 Minuten» lundi. «Nous enregistrons de nouveau des chiffres comme avant la pandémie. C’est certainement dû au fait que le temps et la neige ont été propices, même à Noël. Et que les restaurants sont de nouveau ouverts», souligne lui aussi Klaus Nussbaumer pour la région Pizol.

Suisse Tourisme a mené une enquête qui a révélé que jusqu’à cinq fois plus de clients des pays voisins sont venus dans les stations de ski suisses, selon son porte-parole Markus Berger. La Suisse romande serait également concernée avec un afflux de touristes français, selon lui. «Les touristes expliquent souvent que les restrictions moins élevées étaient la raison de leurs excursions en Suisse», a-t-il indiqué.

Les Anglais surtout aux Portes du Soleil

Vérification faite du côté des Portes du Soleil, ce n’est pas tant les Français que le domaine skiable a récupérés, mais plutôt les Britanniques. «Ils ne pouvaient pas venir skier en France jusqu’au 15 janvier. Ce qui fait que beaucoup, au lieu d’annuler leurs réservations, les ont reportées chez nous», explique Benjamin Arvis-Maxit, responsable marketing à Région Dents du Midi, qui regroupe les stations helvétiques du domaine franco-suisse.

Outre les Britanniques, les Belges et les Hollandais surtout, qui connaissent de fortes restrictions dans leur pays mais qui sont libres de voyager, ont aussi répondu présent. Des touristes qui ont découvert la Suisse l’hiver dernier alors que toutes les stations frontalières étaient fermées, sont également en partie revenus. Conséquence: durant les fêtes de fin d’année, certaines stations suisses qui accueillent d’habitude 70% à 80% de clientèle helvétique, ont vu cette tendance s’inverser, avec presque 80% de clients étrangers.

Benjamin Arvis-Maxit ne crie pas victoire pour autant. «On est encore loin d’atteindre les chiffres globaux d’avant le Covid», tempère-t-il. Mais selon lui, les remontées mécaniques de la région ont elles aussi fait le plein de skieurs comme avant, essentiellement aux alentours de Nouvel-An, une fréquentation renforcée encore par la météo clémente et les conditions d’enneigement.