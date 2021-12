Genève – Le peuple aura le dernier mot sur l’impôt auto

Le porte-monnaie des usagers, les émissions polluantes, le choix des transports et la protection de la planète. Autant de thèmes qui se croiseront sur le chemin menant à une votation cantonale sur l’impôt auto, sans doute en 2023. L’initiative 178 de l’UDC et du MCG, qui entend réduire de moitié la taxation de tous les véhicules à moteur, a été validée, a annoncé mercredi le Conseil d’Etat.

Trafic diminué, impôts baissés

Pollueur payeur

«A l’heure de l’urgence climatique, cette proposition est déconnectée de la réalité», a commenté mercredi le président du Conseil d’Etat Serge Dal Busco, chargé des Infrastructures. L’Exécutif veut moderniser un système d’imposition «obsolète», et encourager «les comportements vertueux» pour protéger l’environnement. Il souhaite ainsi taxer les véhicules en fonction de leur potentiel de pollution, avec un système de bonus et de malus. Les bénéfices escomptés pendant six ans, «avant un retour à la neutralité fiscale», serviraient à octroyer des aides à la population pour l’achat de voitures ou de deux-roues moins émetteurs de CO₂. Le Conseil d’Etat souhaite que sa solution, présentée en février dernier, serve in fine de contreprojet à l’initiative 178.