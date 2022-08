Tensions à Taïwan : «Le peuple de Taïwan n’accueille pas de tels voleurs»

Taïpei et Pékin ont eu de vifs échanges à propos d’une récente série d’incursions de drones chinois au-dessus des îles taïwanaises de Kinmen, certains surveillants des postes militaires avancés. Des photos et des vidéos prises par ces drones de cet archipel, situé à quelques kilomètres de la ville chinoise de Xiamen, ont circulé sur les réseaux sociaux chinois et taïwanais. Une des vidéos montre des soldats taïwanais lançant des pierres en direction de l’un d’eux pour tenter de le faire partir.