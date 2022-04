Suisse : Le peuple devra voter sur l’abolition de l’impôt anticipé

Un comité interpartis de gauche composé du PS, des syndicats et des Verts, a déposé mardi, à Berne, un référendum avec près de 60’ 000 signatures valides.

Le comité référendaire devant la Chancellerie fédérale ce mardi, à Berne. PS/Twitter

Le peuple devra voter sur l’abolition de l’impôt anticipé sur les intérêts des obligations suisses. Un comité interpartis composé du Parti socialiste, des syndicats et des Verts a déposé mardi, à Chancellerie fédérale, un référendum muni de 60’000 signatures. Pour la gauche l’impôt anticipé sert à éviter que les gestionnaires de fortune douteux, les gros investisseurs et les oligarques ne trichent avec le fisc. Le supprimer revient à donner un laissez-passer pour la criminalité fiscale, et ce aux frais de la collectivité.

De quoi on parle? L’impôt anticipé, c’est quoi? Les contribuables le connaissent bien au moment de remplir leur déclaration. C’est la somme que prélève à hauteur de 35% la banque sur les intérêts qu’elle verse à un compte épargne placé chez elle. Une somme rendue si le compte est déclaré correctement. But: lutter contre la fraude fiscale.

Le Parlement a approuvé l’an dernier la réforme de cet impôt. Le projet veut exonérer les personnes morales domiciliées en Suisse (donc les entreprises) et les investisseurs étrangers de l’impôt anticipé sur les placements suisses portant intérêts.

La réforme devrait entraîner à court terme une baisse unique des recettes d’un milliard de francs. Des diminutions récurrentes des recettes d’environ 200 millions de francs par an sont ensuite attendues.

Mais selon Berne, le marché des capitaux de tiers se verra renforcé à moyen terme et la création de valeur et l’emploi seront stimulés.

«Ce projet fait partie d’un grand plan de la droite, visant à réduire toujours plus les impôts des grandes entreprises et des personnes fortunées au détriment de la collectivité», a déclaré le conseiller national et co-président du PS Suisse, Cédric Wermuth (AG). C’est une gifle pour tous les contribuables honnêtes qui doivent payer des impôts sur chaque franc de leur revenu et de leur compte d’épargne, a abondé Prisca Birrer-Heimo (PS/LU). «Leur petite fortune mise de côté sur les comptes d’épargne continuerait d’être soumise à l’impôt anticipé, tandis que les gros investisseurs s’en sortiraient sans payer d’impôt», a-t-elle expliqué.

Perte de plus d’un milliard

Le comité référendaire estime en outre que la suppression de cet impôt entraînerait des pertes importantes. «Le projet est une bombe à retardement pour la politique financière. Outre un milliard de francs perdus directement, le Département des finances s’attend à des pertes fiscales annuelles de près de 200 millions de francs dans le contexte actuel de taux d’intérêt bas», selon le conseiller national et vice-président du PS Suisse, Samuel Bendahan.

«La droite ne cesse de creuser ces inégalités», a abondé le président de l’USS Pierre-Yves Maillard (VD). «Alors que les gros investisseurs sont soulagés, les travailleurs sont de plus en plus mis sous pression en raison de la hausse des primes d’assurance-maladie et des loyers», a-t-il lancé. Ce sont du coup ces derniers qui vont subir le manque de ressources des pouvoirs publics dû à d’énormes pertes fiscales.

Place économique suisse bradée

«La suppression de l’impôt anticipé empêche des investissements importants pour l’avenir et brade la place économique suisse», a ajouté Gerhard Andrey (Vert-e-s/FR). Et de rappeler les grands défis à venir: la prévoyance vieillesse, le changement climatique ou encore la perte de biodiversité. «Sous ces auspices, la volonté de la droite d’octroyer des privilèges fiscaux à ceux qui en ont le moins besoin reste un mystère».

La droite veut elle mettre fin aux «cadeaux fiscaux à l’étranger» La réaction des milieux de droite, favorables au projet, ne s’est pas fait attendre. Une large alliance de partis politiques et d’associations économiques a publié un communiqué ce mardi, également pour soutenir la révision voulue par le Conseil fédéral et le Parlement. Selon les partisans, l’impôt anticipé provoque l’exil des opérations de financement des entreprises suisses. «La Suisse fait ainsi, depuis des années, cadeau de recettes fiscales et d’activités commerciales à d’autres pays». Et de préciser: «L’objectif de la réforme de l’impôt anticipé est de ramener en Suisse des recettes fiscales et des emplois qui se trouvent à l’étranger. Ce sont les contribuables suisses qui doivent en bénéficier, pas le trésor public du Luxembourg ou d’ailleurs», souligne l’Alliance. Selon elle, les avantages seront doubles: d’un côté le retour des opérations commerciales fera augmenter les recettes fiscales au bout de peu de temps déjà, de l’autre la Confédération, les cantons et les communes pourront se financer à moindre coût.