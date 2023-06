Genève: Le canton devrait voter sur la création de décharges

À quelle distance de zones d’habitation est-il concevable d’implanter des décharges de matériaux d‘excavation? Au minimum à 300 mètres, exige une initiative cantonale législative, qui sera déposée mardi. Les auteurs du texte assurent avoir recueilli plus de 6500 signatures, sur les 5479 exigées. La marge est suffisante, estiment les initiants, alors que l’on compte généralement au maximum 20% de signatures non valables lors d’une telle récolte.

Plusieurs projets ont été explorés, et deux sont aujourd’hui à l’étude, à Vessy et à Bellevue, pour y installer des sites de stockage de déblais de gravier et de terre, issus de chantiers ou de carrières. «Nous ne sommes pas opposés aux décharges en tant que telles, mais à leur proximité avec des immeubles ou des maisons, assure Cecilia Morganella, du comité d’initiative. Et ce, pour des raisons de santé vis-à-vis des habitants.» Les partisans du texte notent par exemple que les matériaux d’excavation contiennent de la silice, qui peut causer des maladies auto-immunes ou des cancers. Ils craignent aussi un certain nombre de nuisances, comme la poussière et le bruit généré par le trafic de camions, appelés à se rendre sur les sites de stockage.