Canton d’Argovie : Le peuple ne peut pas décider de sauver un arbre isolé, selon le TF

La population de Zofingue (AG) s’est battue jusqu’au Tribunal fédéral pour sauver un hêtre sanguin centenaire que la ville voulait abattre. En vain.

Souvent, quand une commune s’apprête à abattre un ou des arbres, la réaction de la population est épidermique et nombreux sont ceux qui s’élèvent contre la décision des autorités. Il en va de même à Zofingue (AG) où les habitants sont allés jusqu’au Tribunal fédéral pour sauver un hêtre sanguin plus que centenaire dans leur ville.

Comme le raconte la «NZZ» mercredi, les autorités ont décidé l’an dernier d’abattre cet arbre majestueux situé sur le domaine public. Du coup, deux riveraines ont lancé une initiative pour le sauver. Et elles ont touché la corde sensible de la population puisqu’un habitant sur douze a signé ce texte qui demande à la commune de conserver ce hêtre, qui est accessoirement le symbole de la ville. Et si le feuillu devait quand même être abattu en raison d’une maladie par exemple, les autorités étaient priées de replanter un nouveau spécimen analogue.