Canton de Fribourg: Le peuple privé de pouvoir voter sur les transports publics gratuits

Gratuit, mais pour qui?

Quand c’est gratuit, c’est que quelqu’un d’autre paie. En l’occurrence, les usagers des transports publics ne paient déjà aujourd’hui qu’une partie de ce que coûte le service qu’ils utilisent, le reste étant subventionné par l’État. Par exemple, pour le transport ferroviaire de personnes, 45% des coûts sont supportés par les usagers via billets et abos 55% par l’État et la collectivité. Rendre les transports publics «gratuits» signifie seulement déplacer le curseur à 100% des coûts pris en charge par l’État et 0% par les usagers. Or, comme l’ont rappelé ceux qui voulaient soumettre l’initiative au peuple, si l’État paie, c’est l’argent des contribuables, qui eux-mêmes sont des utilisateurs des transports publics. «Les avis de droit disent que la gratuité est envisageable si les usagers participent d’une autre manière que par paiement direct (billets et abos) au financement. Ce qui est le cas avec les impôts», a dit Elias Moussa, sans que cela ne convainque ses collègues.