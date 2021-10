Don d’organes - Le peuple se prononcera probablement sur le consentement présumé

Or le dossier a connu un revirement de situation, jeudi, avec le lancement d’un référendum contre le contre-projet. C’est ce qu’annonce la RTS sur son site. Un petit comité issu de la société civile alémanique en est à l’origine. Il souhaite maintenir le système actuel du consentement explicite pour le don d’organes. «Nous pensons qu'un tel changement fondamental dans le droit des patientes et patients nécessite une grande et large discussion au sein de la population», estime la sage-femme alémanique Susanne Klaus, à l’origine du référendum, citée par la RTS.