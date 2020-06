votations du 27 septembre

Le peuple tranchera sur l’achat d’avions de combat

La coalition contre les nouveaux jets a validé un nombre suffisant de signatures et la votation a été agendée.

«Particulièrement inutile»

Durant l'ensemble de leur durée de vie, ces avions coûteraient jusqu'à 24 milliards de francs aux contribuables, selon l'estimation des référendaires; 18 milliards, d'après le Département fédéral de la défense. Les référendaires parlent d'un gaspillage d'argent «inutile et inacceptable», six ans après le non aux Gripen et particulièrement maintenant, «durant l'une des plus grandes crises économiques de l'histoire moderne de la Suisse.»