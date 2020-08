Nouvelles dispositions

La révision de la loi sur la chasse permettra de réguler les loups, les bouquetins et les cygnes tuberculés. Les autres espèces, comme le lynx et le castor, ne pourront plus être chassées. La protection des animaux sauvages est renforcée.

Douze espèces de canards sauvages ainsi que la perdrix grise ne pourront plus être chassées. Le corbeau freux, la corneille noire, le geai des chênes et la pie seront eux protégés du 16 février au 31 juillet.

Les bandes de corneilles mantelées et de corneilles noires pourront toutefois être chassées en tout temps sur les cultures agricoles. Les périodes de protection du sanglier et du cormoran seront raccourcies. Celle de la bécasse des bois sera étendue du 15 décembre au 15 octobre.

Castor

Les cantons pourront autoriser toute l’année le tir des espèces non indigènes, comme le daim, le cerf Sika et le mouflon, ainsi que les animaux domestiques et les animaux de rente retournés à l’état sauvage. Ils pourront, à certaines conditions, écourter temporairement les périodes de protection.

Concernant le castor, la Confédération pourra contribuer au financement de mesures visant à protéger les infrastructures d’intérêt public et les berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues. Berne participera aussi aux indemnités pour les dégâts causés.

Ours trop familier

Cela vaudra aussi pour les mesures de prévention concernant les chemins de desserte pour les exploitations agricoles et celles concernant les dégâts des loutres aux installations de pisciculture.

La révision permet encore de tuer un ours trop familier qui pénètre de manière répétée dans les villages à la recherche de nourriture. Des mesures pourront être prises lorsqu’un animal cause des dégâts ou présente un danger pour l’être humain.

Animaux blessés

Elles devront être menées par un chasseur ou un garde-faune et pourront aussi être prises lorsque les animaux présentent un comportement attirant l’attention. Il n’y aura pas de recours possible des organisations et des communes contre les décisions cantonales concernant des animaux pouvant être chassés.

Les chasseurs devront rechercher les animaux qu’ils ont blessés. Idem s’ils ne sont pas en mesure d’évaluer clairement l’atteinte.

Corridors fauniques

Les gardes-chasse pourront à tout moment abattre des animaux blessés ou malades. Les cantons pourront autoriser les chasseurs à faire de même s’il s’agit d’espèces non protégées. Les tirs devront être immédiatement annoncés à l’autorité.

Les cantons devront par ailleurs veiller à la construction et à l’entretien de clôtures pour prévenir les accidents et assurer le passage des animaux. Enfin, il sera interdit de déterrer et d’obstruer les terriers habités par des renards, des blaireaux et des marmottes.

Environ 4 millions de francs par an seront accordés pour les réserves, les zones protégées et les corridors faunistiques. Environ 300 voies de liaison seront protégées contre les infrastructures humaines.