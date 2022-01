éducation à Genève : Le peuple votera sur la réforme du Cycle d’orientation

Selon «Le Temps», le PLR, l’UDC et les Vert’libéraux seraient parvenus à faire aboutir leur référendum contre la refonte du secondaire I (12-15 ans).

Le sort du Cycle d’orientation est désormais placé entre les mains des électeurs genevois. VQH

Le référendum contre la réforme du Cycle d’orientation a abouti in extremis, annonce ce mercredi «Le Temps». En début de semaine, le PLR, l’UDC et les Vert’libéraux, qui l’avaient lancé, craignaient encore de ne pas parvenir à réunir assez de signatures. Les trois partis en auraient finalement obtenu plus de 6500, alors que 5398 paraphes valides sont nécessaires pour appeler le peuple aux urnes.

La refonde du secondaire I genevois, qui accueille les élèves de 12 à 15 ans, est voulue par le Département de l’instruction publique (DIP) . Elle avait été adoptée par le Grand Conseil le 12 novembre. Le projet prévoit l’abolition des sections en 9e et 10e années, soit les deux premières du cursus. A la place seraient instaurées des classes hétérogènes, comme à l’école primaire, mais avec des niveaux pour certaines branches (mathématiques et allemand en 9e, auxquelles s’ajouteraient le français et l’anglais en 10e). Les sections réapparaîtraient en revanche en 11e et dernière année, avec deux voies: l’une mènerait aux maturités gymnasiale et professionnelle, l’autre à l’école de culture générale et à l’apprentissage.

Une partie de la droite dénonce un projet bâti de manière précipitée et craint qu’il induise un nivellement par le bas. La gauche, le PDC et le MCG jugent au contraire que le modèle proposé est à même de corriger les défauts de l’actuel, accusé de stigmatiser et d’exclure les élèves les plus faibles.