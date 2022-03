Référendum : Le peuple votera sur l’âge de la retraite des femmes

Plus de 150’000 signatures ont été déposées à Berne pour faire amener en votation populaire le projet de réforme de l’AVS, qui prévoit que l’âge de la retraite des femmes soit relevé à 65 ans.

Âge de la retraite et TVA en hausse

«Ne nous faisons pas d'illusions : l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans est la porte ouverte à l’âge de la retraite à 67 ans pour toutes et tous. Une initiative populaire en ce sens a déjà été déposée. Pour le PS Suisse, il est donc clair qu’au lieu de réduire les rentes, il faut renforcer l'AVS et octroyer des rentes suffisantes pour vivre, en particulier aux femmes dont les revenus sont bas», exige le PS.

Stabilisation indispensable

«Les partis de gauche et les syndicats mettent ainsi en péril la plus importante institution sociale de Suisse pour les générations futures», conteste l’alliance qui défend la réforme. «La stabilisation financière est incontournable. Grâce à AVS 21, la prévoyance vieillesse peut être garantie pour les années à venir sans que les rentes ne soient réduites. C’est pourquoi la réforme est un pas solidaire vers l’avenir pour les jeunes et les moins jeunes, les hommes et les femmes», dit-elle dans son communiqué.