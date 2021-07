Le Phare, ce festival qui illumine l’été

Le jeudi 29 juillet 2021, le duo jurassien Carrousel, la Neuchâteloise Carolina Katun et la Bernoise Aaliyah ont ouvert Le Phare devant un public heureux et détenteur d’un certificat Covid. D’ici au 15 août 2021, le festival vivra une trentaine de concerts, tous d’artistes du pays. «C’est dans nos gènes de soutenir la scène suisse. Aussi, c’était une solution pour s’affranchir d’éventuels problèmes de passage aux frontières en cette période de pandémie», confie Antonin Rousseau, directeur de Festi’neuch.

Avec une capacité maximale de 600 personnes par jour, Le Phare, monté avec 300’000 fr., n’a pas pour objectif de remplir les caisses de Festi’neuch, 50’000 billets vendus en 2019. «La volonté, c’est d’animer l’été culturel neuchâtelois. On a vu en 2020 les dégâts que peut provoquer chez les gens l’absence d’événements et d’animations. Notre festival est un exutoire. On en a besoin, encore plus en ces temps difficiles. On a senti une vraie attente des artistes, du public et des autorités», indique le Neuchâtelois.