Genève: Le pharmacien est un escroc, pas ses clients

Aux yeux du procureur, pharmacien, employés et clients étaient tous coupables d’escroquerie pour avoir floué plusieurs caisses maladie à hauteur de 2,5 millions de francs (lire encadré). A ce titre, ils méritaient de lourdes peines. Mercredi, en rendant son verdict, le Tribunal correctionnel de Genève n’a, de loin, pas suivi le Ministère public , tant sur la culpabilité des douze prévenus, que sur les peines infligées ou encore sur les montants en jeu. Finalement, seul le propriétaire de la pharmacie a été reconnu coupable d’escroquerie. Son adjoint et ses autres employés ont été retrogradés au rang de complices. Quant aux clients sur le banc des accusés, ils ont été intégralement acquittés.

Volonté première de venir en aide

Le propriétaire d’une pharmacie de la rive droite était poursuivi pour avoir facturé aux assurances des médicaments sur ordonnance non remis à des clients. Les montants remboursés permettaient à ces derniers de s’offrir d’autres produits du magasin. S’il a bien été reconnu coupable d’escroquerie par métier, lui et son adjoint ont été acquittés du chef de faux dans les titres pour avoir émis des tickets pour des ordonnances non payées.