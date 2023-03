Zaho de Sagazan sort son premier album

En seulement quelques titres, Zaho de Sagazan a marqué les esprits et a vu sa notoriété s’envoler. Encore plus depuis qu’elle a livré des live impressionnants en 2022, notamment à Rock en Seine et aux Transmusicales. Les programmateurs du Paléo, où elle est à l’affiche le 19 juillet 2023 , n’ont d’ailleurs pas caché leur joie de l’accueillir: «On ne peut que vous conseiller de venir jeter un œil à son concert. Cette femme est impressionnante. Elle va devenir une très grande chanteuse.»

Cet album, le premier de l’artiste de 23 ans, était forcément très attendu. À plus forte raison, qu’il en dit long sur Zaho de Sagazan – fille d’Olivier de Sagazan, artiste peintre et performeur – puisqu’elle l’a entièrement conçu selon ses envies. «Nous avons autofinancé mon album, sur lequel nous avons travaillé deux ans et demi en studio, et mes clips. L’essence de mon univers, c’est de tout contrôler et de créer avec mes copains. Je me moque de gagner de l’argent, j’ai besoin de me sentir bien pour avancer», a-t-elle confié.