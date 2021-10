Jeux vidéo : Le phénomène «FarmVille» de retour en novembre

L’éditeur Zynga a annoncé le lancement le 4 novembre d’une troisième version de sa simulation de ferme sur les plateformes mobiles, ainsi que sur Mac et PC.

Douze ans après ses débuts, «FarmVille», l’un des jeux ayant rencontré un énorme succès sur Facebook, va bientôt faire son retour dans une troisième version. La célèbre simulation de ferme sera lancée le 4 novembre sur les plateformes iOS et Android, ainsi que sur ordinateur PC et Mac. Le jeu qui à l’époque avait dépassé le cap des 80 millions d’utilisateurs actifs par mois et atteint des pics de plus de 13 millions de joueurs actifs par jour avait tiré sa révérence sur navigateur web à la fin 2020, conséquence de l’abandon de la technologie Flash sur laquelle il reposait. Il avait néanmoins continué d’exister au travers des versions mobiles «FarmVille 2 Tropic Escape» et «FarmVille 2: Country Escape».