Motocyclisme

Le phénomène Quartararo persiste et signe

Yamaha a réalisé le triplé au GP d’Andalousie, où le Français a épinglé un deuxième succès de rang . Rossi retrouve le podium.

Plus chaud, plus fou encore qu’il y a une semaine, pour ce qui était alors le GP d’Espagne, à Jerez de la Frontera: le jeune Français Fabio Quartararo (Yamaha), 21 ans, a remporté sa deuxième victoire en sept jours lors du GP d’Andalousie, faisant de lui un leader solide du championnat du monde.

En tête dès le départ, le Niçois a évolué sur sa propre planète. Au quatrième tour, il comptait déjà plus de 2 secondes d’avance sur... Valentino Rossi. Le jeune et l’ancien (Rossi a 41 ans) ont d’abord occupé les deux premières places, avant que Francesco Bagnaia (Ducati) s’intercale; las, pour l’un des protégés de Rossi, le moteur de la Ducati allait rendre l’âme, tout comme celui d’un autre élève du maître, Franco Morbidelli (Yamaha), alors qu’il venait d’entrer dans le top 3. C’est un podium finalement 100% Yamaha avec Quartararo, Viñales et Rossi.