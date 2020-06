Star des réseaux sociaux

Le phénomène Ragettli sous les drapeaux

Le freestyleur Andri Ragettli, connu mondialement pour ses vidéos décalées, effectue son école de recrues à Macolin. Et compte y tourner un petit clip.

Phénomène sur la Toile

Vainqueur de quatre Globes de cristal et de quatre médailles aux X-Games en ski big air et en slopestyle, dont une première en or en Norvège juste avant le semi-confinement, le Grison est surtout connu du grand public pour ses vidéos. Et il l’assume. «C’est une stratégie que j’ai développée, car Swiss Freeski reste une fédération marginale, explique le Suisse. Ces vidéos me permettent de me faire un nom et m’aident à décrocher de nombreux sponsors.»