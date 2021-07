Moyen-Orient : Le photographe de Reuters tué en Afghanistan enterré en Inde

Danish Siddiqui, 38 ans, a été inhumé dimanche soir à Delhi. Il a trouvé la mort alors qu’il couvrait les combats à Kandahar.

Le photographe de Reuters Danish Siddiqui a été inhumé dimanche soir à New Delhi, deux jours après avoir été tué en Afghanistan alors qu’il couvrait des combats entre les forces de sécurité afghanes et les talibans à proximité d’un poste-frontière avec le Pakistan.

Sa dépouille est arrivée dimanche soir par avion à New Delhi et son cercueil a été emmené à son domicile, à l’extérieur duquel des centaines de proches et de collègues s’étaient rassemblés. Un demi-millier de personnes ont ensuite assisté à d’ultimes prières à l’université Jamia Millia Islamia de New Delhi, où il avait fait ses études, selon un photographe de l’AFP. Il a été inhumé dans la nuit dans le cimetière du campus.