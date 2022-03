Le photographe des stars expose à Montreux

Dès son enfance, Ludovic Baron savait déjà ce qu’il ferait comme métier: artiste photographe. «J’ai toujours été fasciné par le monde de la photographie», nous confie le Parisien de 35 ans, qui expose plusieurs de ses œuvres à la galerie Athena Fine Art, au Montreux Palace, pendant toute l’année 2022. C’est grâce à deux courts métrages, dont l’un a cumulé plus de 20 millions de vues sur YouTube, qu’il a été repéré par l’Unicef, en 2013. L’association, qui préparait une vente caritative pour aider les enfants du Darfour, souhaitait obtenir l’une de ses photographies. Touché par cette demande, Ludovic a alors créé son tout premier tableau pour l’Unicef et celui-ci a été la meilleure vente de la soirée. «Tout a commencé comme ça. C’était dingue. J’ai donc continué à créer des images qui sont en fait des œuvres d’art photographiques», explique l’artiste.

Comment définit-il son style? «C’est un univers cinématographique. Je raconte des histoires dans chaque image que je fais. Il y a une part de féerie et d’onirisme. C’est aussi intemporel, on ne sait pas trop situer l’époque», explique-t-il. Très vite courtisé par les stars, il en a photographié une centaine. Parmi elles, Justin Bieber, Eva Longoria, Lara Fabian ou encore Rayane Bensetti. Le comédien de 28 ans, qui a fait une lourde chute en lugeant, est son meilleur souvenir. «C’est devenu un super ami. Il avait 16 ans quand je l’ai pris en photo pour la première fois, il n’était pas encore connu. Il venait d’arriver sur Paris. J’ai été très heureux d’avoir été le premier à le dévoiler en photo», se félicite-t-il. Avec les célébrités américaines, c’est un peu différent. «Ça va souvent très vite avec elles, il y a des contraintes, mais cela n’empêche pas d’avoir du plaisir avec le modèle, car lorsqu’il rentre dans la photo, il y a un échange qui se fait», dit-il. Le Français a aussi réalisé le calendrier des dieux du stade de 2019, pour lequel il a eu carte blanche. «C’était extraordinaire. Je me suis dit qu’il fallait s’inspirer des dieux grecs, ce qui n’avait encore jamais été fait. Qui mieux qu’un rugbyman peut représenter un dieu grec, aujourd’hui? On a fait quatre jours de shooting intenses dans un grand studio et on a créé tous les décors», se souvient-il.