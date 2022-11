États-Unis: Le photographe du mariage se fait braquer en plein shooting

On n’oublie jamais le jour de son mariage, mais pas sûr que les protagonistes de cette histoire en garderont un souvenir particulièrement lumineux. Après leur union civile à la mairie de San Francisco (Californie), de jeunes mariés avaient prévu de se faire prendre en photo au célèbre Palace of Fine Arts de la ville. Alors que les tourtereaux étaient en train de prendre la pose devant le photographe et des dizaines d’invités, deux individus armés et masqués ont fait irruption.