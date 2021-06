Economie : Le PIB du Royaume-Uni baisse davantage que prévu

Le Produit intérieur brut au Royaume-Uni s’est contracté de 1,6% au premier trimestre 2021, une performance légèrement moins bonne qu’annoncée.

Des représentants de l’industrie du tourisme britannique, qui a souffert des mesures sanitaires, manifeste à Londres, le 23 juin dernier. AFP

L’économie britannique s’est contractée de 1,6% au premier trimestre au lieu d’une première évaluation à 1,5%, en plein confinement strict au Royaume-Uni, a annoncé mercredi l’Office national des statistiques (ONS). La contraction a eu lieu dans les services et la production manufacturière, mais la construction a enregistré une croissance sur cette période, précise l’ONS. Les secteurs qui ont le plus contribué à la chute de l’activité étaient l’éducation, avec toutes les écoles fermées de fin décembre au 8 mars, la vente en gros et au détail, l’hôtellerie-restauration, détaille l’ONS.

«Le PIB révisé montre la même image que pour notre première estimation (…) avec la réimposition du confinement en janvier et février, et un début de reprise en mars» avec la réouverture des écoles», note Jonathan Athow, de l’ONS. «Avec beaucoup de services non disponibles, les ménages ont économisé à des niveaux records» à l’exception du printemps 2020, lors du premier confinement dû à la pandémie de coronavirus, ajoute le statisticien de l’ONS.

Les commerces non essentiels ont rouvert mi-avril tout comme les bars et restaurants en extérieur. Le Royaume-Uni a par conséquent enregistré une croissance de 2,3% en avril, la plus rapide progression mensuelle depuis juillet 2020, d’après les dernières statistiques de l’ONS sur la croissance britannique. Le PIB d’avril reste 3,7% sous son niveau de février 2020, avant le plein choc de la pandémie et des confinements.

Les hôtels, la restauration et bars en intérieur ont pu reprendre leur activité mi-mai tout comme les salles de sport, les musées, notamment. Le gouvernement doit lever les dernières restrictions sanitaires le 19 juillet, dans un contexte de progression rapide du variant delta du virus.