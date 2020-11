Pandémie : Le pic de la 2e vague serait atteint en Belgique

Alors qu’un nouveau confinement a été décidé le 30 octobre pour six semaines, quelque 1500 malades ont été hospitalisés en soins intensifs cette semaine en Belgique. Tout porte à croire que le 2e pic a été atteint.

Ce pays de 11,5 millions d’habitants, où un nouveau confinement a été décidé le 30 octobre pour six semaines, recensait vendredi 520’393 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie, et 13’891 décès.

S’il est un des Etats européens les plus endeuillés, le pays observe désormais un ralentissement de la circulation du virus (le taux d’incidence est inférieur à celui enregistré en France selon plusieurs sources) ainsi que des nouvelles admissions à l’hôpital.

Jeudi, pour la première fois depuis plus de trois semaines, le nombre des nouvelles hospitalisations est repassé sous la barre des 400 par jour, a annoncé en conférence de presse Yves Van Laethem, un des porte-parole des autorités. Et lors de la semaine écoulée il y a eu presque autant de sorties que d’entrées à l’hôpital.

Ce chiffre, a enchaîné l’infectiologue, «reste impressionnant» et «procure une charge de travail considérable dans les hôpitaux qui continuent à tourner à plein régime».

«Il est très important que ce chiffre diminue le plus rapidement possible», a-t-il insisté.

Réunion ce vendredi

Le chiffre quotidien des décès ralentit, lui, bien plus lentement. Le pays en a recensé près de 200 chaque jour au cours de la semaine écoulée, et un total d’environ 2500 depuis deux semaines.

Le gouvernement belge, qui se réunit vendredi après-midi pour évoquer la crise sanitaire, devrait décider d’un maintien des restrictions actuelles, notamment de la fermeture des cafés et restaurants (en vigueur au niveau national depuis le 19 octobre) et des commerces jugés non essentiels (depuis le 2 novembre).