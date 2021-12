Covid à Genève – Le pic des hospitalisations est encore à venir

A Genève, sur le front du Covid-19, «la situation est toujours extrêmement tendue et continue à se péjorer», a indiqué vendredi, Adrien Bron, directeur général de la Santé. Avec une moyenne de 650 nouveaux cas par jour et un taux de positivité de 11,7%, le contrôle de la pandémie est sous tension. Une nuance tout de même, «le nombre de cas augmente moins rapidement que ces deux dernières semaines», a noté la médecin cantonale Aglaé Tardin.

Pas de percée d’Omicron en l’état

Pas d’amélioration aux HUG

Il ne faut toutefois pas s’attendre à une amélioration en ce qui concerne la situation à l’hôpital. Vendredi, 133 personnes étaient soignées aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et dans des cliniques privées, dont seize en soins intensifs et douze en soins intermédiaires. Le socle prévu pour le Covid a donc été dépassé, obligeant les autorités à déprogrammer un certain nombre d’opérations électives non urgentes. «Les hospitalisations survenant avec deux à trois semaines de retard sur les infections, nous n’attendons par le pic avant les quinze prochains jours», a averti Aglaé Tardin.