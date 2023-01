Premier essai: Le pick-up de Volkswagen est aussi mastoc que confortable

Un loup géant qui tue et dévore tous ceux qui sont suffisamment fous pour oser s’approcher de lui: c’est ainsi que les peuples indigènes du nord du Canada et d’Alaska décrivent la créature fabuleuse Amarok. On dit qu’il est nettement plus grand qu’un loup ordinaire et qu’il ne chasse pas en meute, mais toujours seul. À l’instar du loup géant Waheela, qui sévit en Alaska, l’Amarok aurait des pattes avant plus longues que les pattes arrière. Ces deux créatures apparaissent respectivement dans les récits des Inuits et des Yupiks, mais leur existence n’a, à ce jour, jamais été prouvée.

L'histoire ne dit pas pourquoi Volkswagen a choisi le nom d’une redoutable créature mythique pour son pick-up, même s’il est possible d'établir certains parallèles: le véhicule est, lui aussi, énorme, du moins en Suisse, où il dépasse la plupart des autres voitures avec ses 5,35 mètres de long. Et comme le loup géant, le pick-up apparaît rarement en meute, bien qu'il ne soit pas un phénomène marginal, avec plus de 830’000 exemplaires de la première génération de modèles vendues dans le monde. En Europe, les véhicules à plateau demeurent néanmoins un produit de niche, malgré une popularité croissante des pick-up «lifestyle».

Une technologie signée Ford

Sous sa carapace, le nouvel Amarok est un Ford Ranger - la voiture ne sort d'ailleurs plus de la chaîne de production de Hanovre, mais de celle de Ford, en Afrique du Sud. «Mais le design est 100% Volkswagen», souligne le porte-parole Andreas Gottwald. Le pick-up a une présence plus forte; il est non seulement plus moderne, mais aussi plus massif – petit clin d’oeil au loup géant. L'intérieur, en revanche, est élégant et confortable. Le grand écran tactile au format portrait, qui permet de commander le système d'infodivertissement, ainsi que le compteur de vitesse numérique sont caractéristiques de Ford, alors que le reste est spécifique à Volkswagen.

Sous le capot, le nouvel Amarok est un Ford Ranger. Le pick-up ne sort d’ailleurs plus de la chaîne de production de Hanovre, mais de celle de Ford en Afrique du Sud. VW L'habitacle, avec son cockpit moderne et son grand écran tactile au format portrait, est confortable et étonnamment haut de gamme. VW Un bouton rotatif permet de choisir parmi différents modes de propulsion, qui vont de la propulsion arrière à la transmission intégrale automatique en passant par la configuration tout-terrain avec démultiplication. VW

Il n'est pas étonnant que le nouvel Amarok puisse s’enfouir sans problème hors des sentiers battus avec son système de quatre roues motrices sophistiqué, de bons angles d’attaque et une garde au sol élevée. Ce qui est étonnant, en revanche, c'est le confort de conduite sur route - on ne ressent pas la rusticité d'un véhicule utilitaire. Comme dans une berline de luxe, on n’entend pratiquement aucun bruit de moteur, de vent ou de châssis dans l'habitacle. Les irrégularités de la route sont largement amorties et même les virages rapides et serrés ne font pas vaciller le pick-up.