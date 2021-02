Déroulez votre tapis et préparez-vous. «20 minutes» et Activ Fitness s’occupent de vous et vous permettent de garder la forme même si les salles de sport sont fermées. Deux séances d’entraînement en direct sont prévues chaque jour de la semaine: à 12h et à 18h30. Les coaches d’Activ Fitness seront également présents le week-end en direct à 10h.

C’est quoi la méthode Pilates?

La méthode Pilates, simplement appelée Pilates est un système d’activité physique développé par Joseph Pilates au début du XXe siècle. La séance se pratique sur un tapis. Elle a pour objectif un entraînement des muscles profonds. Elle met l’accent sur la zone du tronc et favorise la coordination. Pilates a également des effets très positifs sur les muscles abdominaux, du dos et du plancher pelvien, comme vous le montrera la coach Tayisa. Des mouvements lents, fluides et précis soutiennent une posture droite, une silhouette élancée et un ventre plat. La plus grande partie de la leçon se pratique avec des exercices sur le sol.