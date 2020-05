La Chaux-de-Fonds

Décollage raté, le pilote est condamné

Un décollage raté sur l'aérodrome des Eplatures à La Chaux-de-Fonds avait blessé trois occupants d'un petit avion de tourisme. Le pilote a été reconnu coupable par le Tribunal pénal fédéral.

Le pilote d'un avion accidenté en 2010 est reconnu coupable de lésions corporelles graves et entrave à la circulation publique par négligence. Trois occupants sur quatre avaient été blessés lors de ce décollage raté sur l'aérodrome des Eplatures à La Chaux-de-Fonds.

Dans un arrêt publié lundi, le Tribunal pénal fédéral (TPF) a prononcé une peine avec sursis de 80 jours-amendes à 160 francs et une amende de 3800 francs. Il a abandonné le grief de mise en danger retenu lors du premier verdict de décembre 2016, un verdict cassé par le Tribunal fédéral en octobre 2018. Ce jugement n'est pas définitif et peut être contesté devant la Cour d'appel du TPF.

Constatant que certains manquements imputés par le TPF au pilote n'étaient pas la cause de l'accident, le Tribunal fédéral avait renvoyé la cause à Bellinzone. Il demandait à la Cour des affaires pénales de se concentrer sur la position des volets d'atterrissage (flaps), car le pilote n'avait pas choisi la configuration «flaps approach» permettant de décoller plus court.