Le pilote de course Nico Müller a testé la légendaire Audi RS2 Avant

Nico Müller est l’un des pilotes de course automobile les plus célèbres et les plus performants en Suisse. Ce Bernois de 30 ans a déjà été deux fois vice-champion du DTM et, cette année encore, il se bat pour décrocher le titre de champion pour Audi. Sur le circuit, il tire les derniers dixièmes de secondes de son outil de travail. Récemment, il a fait une virée à bord de l’icône du constructeur automobile allemand de façon beaucoup plus détendue, mais avec tout autant de plaisir. À l’occasion d’une sortie plaisir, il a eu l’occasion de piloter une Audi RS2 Avant de Davos jusqu’au restaurant du château de Schauenstein, géré par le chef étoilé et ambassadeur Audi, Andreas Caminada. Et comme une virée en famille, c’est encore mieux, la grande sœur, l’Audi Ur-Quattro et la petite dernière, l’Audi RS e-tron GT, étaient également de la partie.