Route du Rhum: le pilote du bateau dont le naufrage a fait 2 morts mis en examen

Route du Rhum : Le pilote du bateau dont le naufrage a fait 2 morts a été mis en examen

Le pilote du bateau suiveur qui a chaviré lors de l’arrivée du vainqueur de la Route du Rhum mi-novembre en Guadeloupe, causant la mort de deux personnes, a été inculpé pour homicides et blessures involontaires, a annoncé lundi le procureur de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins, lors d’une conférence de presse. Selon les médias locaux, une dizaine de personnes avaient pris place à bord du bateau, affrété par l’organisation de la course à la voile, qui suivait le vainqueur de l’épreuve Charles Caudrelier.

«Le pilote du bateau, un jeune autoentrepreneur de 21 ans, guide touristique lors d’excursions dans le grand Cul de Sac Marin, a été placé en garde à vue pour vingt-quatre heures dès le 17 novembre et présenté à un juge d’instruction qui l’a placé sous contrôle judiciaire, avec une interdiction de naviguer et de quitter la Guadeloupe», a ajouté le magistrat. Des plaintes ont été déposées par certaines victimes blessées, selon le procureur.

Pas de collision

Une information judiciaire a été ouverte pour homicides involontaires et blessures involontaires par imprudence et non-respect des textes en matière de sécurité, a également annoncé le procureur de la République. Le naufrage résulte d’un enfournement d’eau par l’avant qui a entraîné une perte de contrôle par le pilote et un chavirage immédiats, a précisé Patrick Desjardins, «personne parmi les témoins n’a parlé de collision avec un autre navire». «Aucune négligence ni manquement sur la rapidité des secours, sur l’intervention des secours au vu du contexte n’est non plus à déplorer», a-t-il poursuivi.