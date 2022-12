Patrouille suisse : Le pilote qui a crashé un F-5 Tiger condamné à une peine avec sursis

En juin 2016, aux Pays-Bas, l’homme participait à un entraînement avec la Patrouille Suisse. Six avions volaient, dont celui du pilote aujourd’hui condamné. Il avait provoqué une collision avec l’un des six autres avions et avait pu s’éjecter de son engin et atterrir sain et sauf. L’avion, un F-5 Tiger, s’était lui écrasé dans un étang à côté d’une serre.