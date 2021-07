États-Unis : Le pilote tombe de la montgolfière, ses clients se retrouvent seuls à bord

Un drame improbable est survenu jeudi dernier au-dessus du Vermont. Sur les cinq personnes qui avaient pris place à bord d’un ballon à air chaud, seules trois sont restées dans la nacelle.

Un terrible accident est survenu jeudi dernier à Bradford (Vermont). Dans la matinée, une montgolfière a décollé avec quatre passagers et leur pilote à bord. Lors d’une première tentative d’atterrissage, le ballon a heurté le sol et la nacelle s’est renversée. L’un des passagers en a été éjecté, sans se blesser. Le pilote, lui, «s’est pris dans l’engrenage fixé au ballon alors qu’il était en train de remonter», explique la police d’État du Vermont à CNN .

Coincé sous la nacelle, Brian Boland a fini par tomber d’une hauteur non précisée et s’est écrasé dans un champ. L’homme de 72 ans n’a pas survécu à sa chute. Trois passagers horrifiés toujours à bord, la montgolfière a continué son voyage sur environ 2,5 kilomètres, franchissant la frontière avec le New Hampshire. Le ballon s’est finalement pris dans des arbres, et les trois personnes sont parvenues à descendre de la nacelle sans encombre.