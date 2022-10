Le pilote valaisan décédé au Costa Rica était un expert reconnu

Le pilote décédé au Costa Rica le 21 octobre dernier était patron d’une cave à vin à Leytron en Valais. Âgé de 66 ans, Rolf Lips avait surtout la passion de l’aviation et une grande expérience de pilotage. Selon un de ses proches, il était également instructeur et examinateur de vol pour l’octroi des licences pour le compte de l’OFAC. D’après les informations publiées au Costa Rica, il pilotait vendredi dernier un avion d’affaires, un Piaggio P180 Avanti. Pour ce proche, il avait l’habitude de piloter ce type d’appareil, que l’on trouve également sur l’aéroport de Sion.

À Leytron, sa famille est évidemment sous le choc. Elle précise que Rolf Lips avait été mandaté par Rainer Schaller dans le cadre d’un voyage à la découverte de l’Amérique centrale et du Sud. Pour l’instant, elle n’a pas d’autres informations sur les circonstances de l’accident et reste en contact avec le Département fédéral des affaires étrangères qui a pris les choses en main.

Soudaine perte de contact

Une personnalité en Allemagne

Rainer Schaller a fait fortune en Allemagne en créant une chaîne de salles de sport low cost Mc Fit, qui compte 165 salles en Allemagne et plus de 250 dans le reste de l’Europe. Son nom est aussi associé au drame de la «Love Parade», qui avait fait 21 morts et plus de 500 blessés à Duisbourg en 2010 lors d’une énorme bousculade dans un tunnel. Rainer Schaller avait acquis les droits de la «Love Parade», grand rendez-vous de la musique techno, avec sa société Lopavent. Il avait assumé une «responsabilité morale» après ce drame, mais n’avait pas été inculpé.