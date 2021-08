Nouvelle tendance - Le pin-top, le haut sexy de cet automne

La tendance a été lancée par le styliste français du moment et ami des stars, Simon Porte Jacquemus , lors de la présentation de sa collection automne-hiver 2021-2022, intitulée «La Montagne». Plusieurs mannequins portaient un pin-top. Ce haut – en maille ou en tissu fluide – n’est fermé que par une attache, positionnée entre les seins.

Bella Hadid ou Kendall Jenner, qui défilaient pour le couturier, ont adopté ces crop-tops en dehors des podiums. Maeve Reilly, styliste travaillant pour plusieurs célébrités, l’a intégré aux looks de Hailey Bieber et de Megan Fox.

D’ailleurs, après que l’actrice américaine a porté un pin-top à Los Angeles le 15 août dernier, les recherches pour ce genre de vêtements ont bondi sur le site d’achats en ligne Lyst: «Au cours des deux dernières semaines, les recherches ont augmenté de 78%». Les termes «front tie top» (haut à nouer sur le devant) , «lace up top» (haut à lacets) et «pin top» (haut à épingles) ont été les plus recherchés, selon la plateforme.