Californie

Le pinard de Post Malone cartonne

Le rappeur américain de 24 ans, qui vient de lancer sa propre marque de vin, rencontre un vrai succès.

Post Malone doit se féliciter d’avoir lancé sa propre marque de vin, Maison No. 9, un rosé français de Provence, en mai 2020. Et pour cause: sa cuvée fondée en collaboration avec son manager Dre London ainsi qu’un de ses amis fait un véritable carton. En seulement deux jours, plus de 50’000 bouteilles ont déjà été précommandées sur le Net, selon TMZ.