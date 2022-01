Football – Insulté au stade après avoir fait son coming-out

Entré en seconde période, le joueur a été copieusement houspillé et s'en est plaint sur les réseaux sociaux. «Je ne vais pas prétendre ne pas avoir vu ou entendu les insultes homophobes au match, hier soir. Il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point j'ai été déçu de constater que, en tant que société, on doit toujours faire face à ce genre de choses en 2022», a-t-il commencé.

«Ca ne devrait pas être accepté et on devrait faire plus pour que ces gens soient mis face à leurs actes. La haine ne gagnera jamais, a enchaîné le footballeur. Je ne m’excuserai jamais de vivre ma vérité et qui je suis en dehors de terrains de football. A tous les jeunes gens qui ont été victimes d'insultes homophobes, relevez la tête et continuez à chasser vos rêves. Le foot est un sport fait pour tout le monde, qu'importe d'où vous venez, votre couleur de peau et qui vous êtes.»