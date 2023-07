Samsung sort sa série de smartphones Galaxy S Fold5 et Flip5

La Corée du Sud n’avait curieusement encore jamais accueilli un événement de lancement de smartphones de Samsung depuis le premier tenu à Las Vegas en 2010. C’est désormais chose faite avec une apparition en coulisse de Suga, membre de BTS, le groupe star de K-pop, pour chauffer l’ambiance.

Le géant sud-coréen a en effet convié mercredi les médias du monde entier dans le quartier chic de Gangnam où la promotion de l’événement «Galaxy Unpacked» était incontournable sur les multiples écrans géants. Les dirigeants du groupe ont choisi la capitale «pour refléter la forte confiance de Samsung dans la catégorie pliable». Et c’est là que le numéro 2 des ventes en Suisse derrière Apple, absent de ce segment haut de gamme, compte convertir des adeptes à ses deux nouveaux appareils de la gamme Galaxy Z, le Flip5, le modèle à clapet au format de poche une fois refermé, et le Fold5 qui s’ouvre comme un livre.

La nouvelle version du Flip5 est facilement reconnaissable par son écran de couverture dont la taille a été revue à la hausse (de 1,3 pouce à 3,4 pouces) et permettant d’utiliser des applications qui s’affichent sous forme de cartes sans déplier l’appareil. Quant au Fold5, il se démarque de son prédécesseur en étant légèrement affiné et à peine plus léger. Le fabricant a étendu sa barre de tâches permettant de jongler avec plusieurs applications ouvertes simultanément dans le confort d’un écran d’une taille de 20 cm de diagonal une fois déployé.

Sous pression

Mais une autre grande nouveauté était attendue: la modification de la charnière de pli utilisée sur les deux appareils. Elle permet dorénavant de les fermer d’une manière nette et sans laisser d’espace. Samsung met en avant «une conception solide», le mécanisme se rapprochant de celui de ses concurrents directs en Suisse, l’américain Motorola ( Razr 40 Ultra ) et surtout le chinois Oppo (Find N2 Flip).

La nouvelle série de la gamme Galaxy Z a la charge de faire taire les critiques négatives qui ont terni la réputation de Samsung. La fiabilité n’a jusqu’ici pas été assurée avec les modèles précédents malgré quatre générations de Flip et cinq de Fold. Avant notre départ, dans la boutique d’un opérateur mobile, on nous a expliqué l’absence d’un Flip sur le présentoir «en raison de beaucoup de problèmes», le vendeur expérimenté d’un autre opérateur nous le déconseillant fermement, renvoyant sur les autres appareils de la marque, alors qu’un réparateur nous a lâché un «il vaut mieux éviter». Samsung s’est en outre aussi fait remarquer négativement auprès de sa clientèle en rechignant à assumer la garantie dans des cas d’appareils bloqués ne pouvant plus s’ouvrir.

Encore un marché de niche

Ces nouveaux modèles vont dans tous les cas relancer les ventes de Samsung dans ce segment appelé à prendre de l’ampleur. «Il y a une vraie demande pour changer de forme de smartphone», nous confie un analyste de la firme IDC. Fin mars, Samsung avait écoulé en Suisse un total cumulé de plus de 10’000 unités du Flip4 contre moins de 7000 Fold4, selon ce cabinet spécialisé. Au premier trimestre de l’année, seuls près de 2 millions d’appareils pliables ont trouvé acheteur dans le monde, contre un peu plus de 3 au trimestre précédent, selon les estimations de la firme DSCC. Le Galaxy Z Flip 4 arrivait encore en tête (22, 7%) mais Samsung a vu sa part de marché dans la catégorie fondre à 48%, le modèle Pocket S du chinois Huawei s’intercalant entre son Flip4 et Fold5, alors que l’autre chinois Oppo gagnait également de grosses parts de marché (Find N2 Flip et Find N).

L’arrivée sur le marché suisse des Galaxy Flip5 et Fold5 est prévue pour le 11 août. Le prix du premier est légèrement plus cher que celui de son prédécesseur il y a un an à son lancement (dès 1150 fr. contre 1080 fr.), tandis que les tarifs du second n’ont pas évolué (dès 1800 fr.).

Le Z Fold5 en bref

Le Z Flip5 en bref