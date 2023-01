Aviation : Le «pipigate» vaut une amende de 34’000 francs à une compagnie

Sur un vol entre les États-Unis et l’Inde, un passager d’Air India, saoul, est accusé de s’être soulagé sur une femme. La compagnie passera à la caisse et le pilote a vu sa licence suspendue.

Le pilote du vol d’Air India a, quant à lui, vu sa licence suspendue pendant trois mois pour avoir «manqué à son devoir» d’assurer la sécurité et la discipline dans l’appareil.

La compagnie indienne Air India a écopé d’une amende de 37’000 dollars (environ 34’000 francs) pour sa gestion d’un incident impliquant un cadre d’une banque américaine, ivre et accusé d’avoir uriné sur une passagère, ont rapporté, vendredi, des médias indiens.

À bord d’un vol New York - New Delhi, le 26 novembre, l’homme, actuellement emprisonné pour cette affaire et niant les faits, aurait uriné sur une femme de 72 ans assise en classe affaires, selon les médias, qui surnomment cette affaire le «pipigate».