Victime collatérale d'un piratage informatique, une banque genevoise rassure

Les pirates ont hacké une société genevoise active dans la sécurité informatique et ont mis en ligne plusieurs données appartenant à ses clients.

Il est notamment possible de consulter en ligne des fichiers détaillant les systèmes d’alarme sismique de la banque, ceux relatifs à la détection de mouvements, aux bris de vitres, etc. D’une manière générale, divers éléments relatifs à la sécurité du bâtiment, certains très précis, y sont détaillés. Le porte-parole de l’établissement ne s’en alarme pourtant pas. «C’est quelque chose qui a été audité» par la cellule de crise immédiatement mise en place. «L’écrasante majorité des informations divulguées était obsolète.»

Que les noms des employés, leurs fonctions et leurs emplacements dans le bâtiment aient également été diffusés ne l’inquiète pas plus. D’une part, certains de ces éléments sont, là aussi, obsolètes. D’autre part, «à notre époque, une simple recherche LinkedIn permet de connaître les noms des employés d’une banque», juge le porte-parole. Dès lors, leur exposition sur le darkweb «ne crée pas pour eux plus de risque que le risque ordinaire».