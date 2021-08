États-Unis : Le piratage visant T-Mobile a touché plus de 40 millions de personnes

T-Mobile a confirmé, mercredi, avoir été touché par une cyberattaque aux États-Unis. L’opérateur a reconnu qu’au total, 40 millions de personnes sont touchées.

L’opérateur téléphonique T-Mobile a reconnu, mercredi, le vol de données privées de plus de 40 millions de personnes aux États-Unis, dont 7,8 millions d’abonnés, lors d’une cyberattaque le visant, estimant pour l’heure que leurs données financières n’avaient pas été subtilisées.

«Notre analyse préliminaire est que des informations personnelles d’approximativement 7,8 millions d’abonnés payants à nos services figurent dans les fichiers volés, ainsi qu’un peu plus de 40 millions de fichiers d’anciens ou de potentiels clients», a affirmé, mercredi, le groupe, qui est le troisième grand opérateur de télécoms aux États-Unis. En Bourse, le titre T-Mobile perdait 0,44%, à 140,05 dollars, vers 16h50 , heure suisse.

Pas de numéro de compte «compromis»

Parmi les données auxquelles les pirates ont eu accès figurent les noms et prénoms de clients ou potentiels clients, leur date de naissance, leur numéro de sécurité sociale, et des informations sur leur permis de conduire ou leur pièce d’identité, affirme T-Mobile. En revanche, «aucun numéro de téléphone, numéro de compte, code PIN, mot de passe ou information financière n’ont été compromis dans ces fichiers», précise l’opérateur, qui a confirmé l’intrusion de pirates dans ses systèmes informatiques, lundi.

Par ailleurs, parmi les données exposées d’environ 850’000 abonnés à des offres prépayées figuraient les codes PIN, que le groupe a annoncé avoir d’ores et déjà réinitialisés.

Les attaques se multiplient

Les vols de données et attaques au rançongiciel se sont multipliés ces derniers mois, ciblant différentes entreprises et organisations, y compris un opérateur américain d’oléoducs, le système informatique des services de santé irlandais et une grande compagnie aérienne indienne.